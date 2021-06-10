لهذا السبب الملح يؤدي إلى زيادة الوزن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، إلى الحد من تناول الملح، إذ وجدت الدراسات أن هناك علاقة طردية بين زيادة الوزن والملح، الذي يسبب احتباس الماء، الأمر الذي يترتب عليه حدوث الزيادة في الوزن.

وأشارت إلى أن كمية الملح الزائدة بالجسم تؤدي إلى احتباس السوائل الذي يؤدي بدوره إلى انتفاخ الجسم، كما يسبب الألم وتيبس المفاصل، وجفافًا وتقرحات بالأقدام، وتورمًا بالكاحل والقدمين واليدين، وشعورًا عامًا بالتعب، لذا ينصح بالحد من تناول الأطعمة المليئة بالصوديوم، مع الحرص على استهلاك كميات مناسبة من الماء يوميًا.

تفادي زيادة الوزن:

وبينت أن تناول الملح باعتدال ضروري فهو مفيد للجسم، إذ يضر تناول الملح بكثرة الجسم على المدى البعيد، لأن احتباس الماء بمناطق معينة بالجسم وقلته بالأجزاء الأخرى منه يؤدي إلى تأثر الكليتين والأوعية الدموية والشرايين، كما أنا تراكم الصوديوم بالجسم يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر في القلب والدماغ وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى ذلك فإن زيادة كمية الملح بالجسم تستنفذ مخزون الجسم من الماغنيسيوم والكالسيوم ما يجعل الشخص عرضة لهشاشة العظام.

عنصرا الصوديوم والكلوريد:

وبينت أن التركيب الكيميائي للملح يتكون من عنصري الصوديوم والكلوريد، وأن له مصادر عدة مثل: الأطعمة المعلبة، والمخللات، والوجبات السريعة، والأجبان، وكل هذه الأطعمة تستهلك في مجتمعنا بكميات كبيرة، لذا ينصح بألا يزيد الاستهلاك اليومي للملح للشخص البالغ على ملعقة صغيرة، أي ما يعادل 5 جرامات من الملح، ما يعادل جرامَي صوديوم.

وقالت إن هناك بدائل صحية يمكن استخدامها عوضًا عن الملح، كالليمون، كما يمكن إضافة بعض النكهات لتقبل الطعم كالأعشاب والتوابل مثل الثوم، والبصل، والهيل، والكزبرة، والزعتر، والشبت، والكمون، والكركم، فالتوازن في استخدام الملح يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة الإنسان.

تناول الماء ضروري:

وخلصت الدكتورة رباب إلى القول، إن تناول الماء النقي بما يعادل 6-8 أكواب يوميًا ضروري للجسم، إذ إن ذلك أيضًا يساعد الجسم على التخلص من الأملاح الزائدة، وجعل الجسم في حالة توازن لمنع حدوث بعض الأمراض منها ارتفاع ضغط الدم، كما أن تناول الماء يعزز جميع العمليات الحيوية داخل الجسم، لذا فإن خير نصيحة هي عدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالملح.

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