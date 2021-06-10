4 نصائح لمواجهة الخوف من الكلاب في المواقف الصعبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- متابعة

يعاني بعض الأشخاص مما يُسمى بفوبيا أو رهاب الكلاب، وبالتالي يخشون السير في الطرق التي يوجد بها كلاب ضخمة، ويتعدى ذلك الشعور الإحساس بالخوف تجاه الحيوان الشرس، حيث يتحول شعور الخوف إلى اضطراب قلق، وهو ما يُعرف باسم الرهاب.

علامات الإصابة برهاب الكلاب

وبحسب موقع دويتش فيله الألماني، فقد قال الطبيب النفسي، يوهاناس روتر، إن تعرق اليدين وتسارع ضربات القلب والتنفس يمكن أن تكون جميعها علامات على الاضطراب، وأحيانًا يتجمد البعض إذا وجد أمامه كلب، ولكن لحسن الحظ، فإن الكلاب عادة لا تدرك هذا النوع من الخوف الشديد.

ومع ذلك، فإن الكلاب تتفاعل مع سلوك الشخص وإيماءاته، وبالتالي يجب أن يضع المرء في الاعتبار عدداً من القواعد عند المعاناة من هذا الاضطراب حتى لا يجذب الانتباه.

نصائح لمواجهة الخوف من الكلاب

واصل التنفس بشكل طبيعي.

لا تبدأ في الصراخ؛ لأن الحفاظ على الهدوء هو أفضل وسيلة، وإذا ما حاول المرء الفرار فربما يعتقد الكلب أنه يلعب معه، ما يزيد الأمور سوءًا.

تجنب الاتصال البصري، وإلا قد يفسره الحيوان على أنه دعوة للاقتراب.

حافظ على مسافة آمنة، حتى لا يشعر الحيوان نفسه بتهديد منك فيبدأ بمهاجمتك.



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