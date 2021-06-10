السعودية | أكبر قبة بلا أعمدة في العالم.. في هذه المدينة السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت أكبر قبة في العالم بلا أعمدة "جدة سوبردوم" اليوم الخميس، زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.

وتتربع القبة على مساحة 39,753 متراً مربعاً، ويصل ارتفاعها إلى 46 متراً، وقطرها 210 أمتار، لاستضافة أضخم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية.

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كما يقدم المعرض الذي دشنه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، عروضاً رقمية للمنجزات والمشاريع التنموية.

وتمثّل هذه المشاريع مخرجات الاستراتيجية التنموية للمنطقة التي أطلقها الأمير خالد الفيصل قبل نحو 14 عاماً، وتستهدف تحقيق تنمية تشمل محافظات المنطقة الـ 17.

العروض الرقمية

وجذب المعرض مرتاديه بالعروض الرقمية لمشاريع المنطقة كأول معرض من هذا النوع على مستوى المملكة.

ومن أبرز المشاريع إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة، ومشروع قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والطائف الجديد، بالإضافة لمشاريع الصحة والتعليم والمياه والمشاريع الخدمية الأخرى.

كما حدد المعرض جانباً للتعريف بالمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية التي تتواءم ورؤية المملكة 2030، إلى جانب استعراض ما تحقق في جانب بناء الإنسان بلغة الأرقام.

داخل أكبر قبة في العالم

أيام مكة

ويشهد المعرض ضمن برنامج فعالياته التي تستمر على مدى أسبوع، انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، كإحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة.

فقد حملت الدورة عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وسيتنافس المشاركون على ابتكار حلول وبرامج تقنية تسهم في الارتقاء بقطاعات الحج والعمرة والسياحة والترفيه بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة.

كما يتخلله تشخيص للجوانب الإيجابية وتحديدها بهدف تعزيزها وتطويرها بما يتواكب والتطوّر المتسارع في جوانب التقنية، ويسهم في الوقت ذاته في الوصول بالخدمات المقدمة للمستوى الذي يحقق الآمال والطموحات.

ويستضيف المعرض عدداً من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، تقديراً لدورهم في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

كما يشهد المعرض جلسات حوارية يناقش فيها المشاركون عدداً من المواضيع من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

مكة الرقمية

مواعيد المعرض

يذكر أن معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي يفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها على فترتين: صباحية من الساعة 10 صباحاً - 12 ظهراً. ومسائية من الساعة 5 مساء - 10 مساءً، إلى جانب تنظيم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة.

كما يفتح أبوابه إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات المختلفة بالمنطقة.