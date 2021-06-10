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بإقامة 8 مباريات.. انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة عشرة (الأخيرة) لمسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 8 مباريات على النحو التالي:

يستضيف الفاو نظيره مصده في وادي الدواسر، فيما يحلّ الريان ضيفًا على العلمين في الدمام، بينما يلتقي الوحدة برضوى في مكة المكرمة، ويتقابل طويق والثقبة في الزلفي.

ويواجه منيف نظيره النهضة في الطائف، بينما يلعب الاتفاق مع العلا في الدمام، والقادسية مع العرض في الخبر، وأخيرًا الجزيرة يستضيف حراء في المدينة المنورة.

بإقامة 8 مباريات.. انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 05:39 PM

بإقامة 8 مباريات.. انطلاق مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الرابعة عشرة (الأخيرة) لمسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي بإقامة 8 مباريات على النحو التالي:

يستضيف الفاو نظيره مصده في وادي الدواسر، فيما يحلّ الريان ضيفًا على العلمين في الدمام، بينما يلتقي الوحدة برضوى في مكة المكرمة، ويتقابل طويق والثقبة في الزلفي.

ويواجه منيف نظيره النهضة في الطائف، بينما يلعب الاتفاق مع العلا في الدمام، والقادسية مع العرض في الخبر، وأخيرًا الجزيرة يستضيف حراء في المدينة المنورة.

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المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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