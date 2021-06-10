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نفذت بلدية بيشة 138 جولة رقابية، خلال يوم عمل واحد، رصدت خلاها ٧١ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وأغلقت ١٦ منشأة مخالفة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الجولات الرقابية مستمرة، مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها.
وأشار "آل جلبان" إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية.
وأكد "آل جلبان" على أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وأعداد المراقبين الميدانيين، وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠، وعلى مدار الساعة.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 05:29 PM
نفذت 138 جولة رقابية في يوم واحدبلدية بيشة تضبط ٧١ مخالفةً وتغلق ١٦ منشأةً وتصادر أغذية منتهية الصلاحية
نفذت بلدية بيشة 138 جولة رقابية، خلال يوم عمل واحد، رصدت خلاها ٧١ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، وأغلقت ١٦ منشأة مخالفة، وصادرت كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك.
وقال رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان: إن الجولات الرقابية مستمرة، مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها.
وأشار "آل جلبان" إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة، وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد، وسوء الحفظ والتخزين، إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية.
وأكد "آل جلبان" على أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وأعداد المراقبين الميدانيين، وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠، وعلى مدار الساعة.
، بلدية بيشة تضبط ٧١ مخالفةً وتغلق ١٦ منشأةً وتصادر أغذية منتهية الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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