شكرا لمتابعة خبر عن مندوب المملكة : إيران حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت المملكة إيران لتجنب التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر، مشددة على ضرورة تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بشكل فوري وشفاف.

وأكد محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد، أن تقارير الوكالة تظهر عدم شفافية إيران، وأنها حاولت تطهير وتدمير مواقع للتخلص من آثار نووية مشبوهة، كما أنها لم تستطع الرد على تساؤلات الوكالة حيال وجود نشاط يورانيوم مشبوه.

وأضاف أن إيران تستمر بسياسة التضليل وعليها تجنب التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة للتوتر، مؤكدًا ضرورة انخراط إيران جديًا في المفاوضات والتراجع عن تخصيب اليورانيوم نسبة 60 %.