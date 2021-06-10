شكرا لمتابعة خبر عن هيئة المنافسة توجه بالتحقيق مع 12 منشأة يُحتمل تواطؤها في عطاءات بمشروع حكومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة عدة قرارات منها اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 12 منشأة بالتواطؤ في العطاءات والعروض بأحد المشاريع الحكومية.

وأوضح المجلس أن هناك احتمال بقيام منشأتين عاملتين في قطاع المقاولات، و4 منشآت عاملة في الصناعات الطبية و6 من المنشآت العاملة في البيع بالتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

كما وجهت باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاع الصناعة بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

شملت توجيهاتها إجراء التقصي والبحث والتحقيق بناء على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمال تواطؤ منشأتين في عدد من المنافسات الحكومية.