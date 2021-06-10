شكرا لمتابعة خبر عن العيسى: ‎المملكة دعمت إعلان السلام في ‎أفغانستان بجوار الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، أن المملكة دعمت إعلان السلام في أفغانستان، وذلك المؤتمر الإسلامي إعلان السلام في أفغانستان والذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة.

وقال السفير الأفغاني نهدف من خلال المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود، والمؤتمر يمثل رسالة سلام لمن يفضلون الحرب الدمار و المملكة عملت وساهمت في تحقيق الأمن والسلام لشعبنا.

وأوضح السفير الباكستاني، أن الفرصة مواتية لمسح الماضي وإحلال السلام مع أفغانستان ونقدر جهود المملكة، مؤكداً أن إحلال السلام يهم أفغانستان والدول المجاورة لها ونسعى إلى إيجاد حلول للسلام من خلال المؤتمر.

وقدم السفير الباكستاني، شكره للمملكة على تنظيم هذا المؤتمر لتسهيل السلام في أفغانستان.

يذكر أن المؤتمر الإسلامي لإعلان السلام في أفغانستان والذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة انطلق اليوم ، واجتمع كبار المسؤولين والعلماء من جمهوريتي أفغانستان وباكستان الإسلاميتين، بهدف تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من المملكة.