شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تودع معاشات شهر ذي القعدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.