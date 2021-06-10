قيادة التحالف تنفي استهداف مقر الفرقة الأولى مدرع بصنعاء

الرياض - محمد عبدالله - نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أي علاقة له باستهداف الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت قناة «الإخبارية» أن التحالف أوضح أن الأنباء الواردة باستهدافه للفرقة أولى مدرع بصنعاء غير صحيحة.

وأكد التحالف أنه لم ينفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.

وأشار التحالف إلى عدم القيام بأي عملية، كان يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن

كانت وسائل إعلام، ذكرت اليوم الخميس، سماع دوي انفجارات في الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة اليمنية صنعاء.

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