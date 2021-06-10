مكة و5 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 419 إصابة جديدة، من إجمالي 1286 حالة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 263 حالة، والمنطقة الشرقية 191 حالة، وعسير 98 حالة، وجازان 87 حالة، والمدينة المنورة 76 حالة، والقصيم 53 حالة، ونجران 28 حالة، وتبوك 25 حالة، والباحة 19 حالة، وحائل 17 حالة، والحدود الشمالية 7 حالات، والجوف 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و 982 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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