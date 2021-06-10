رحيل الموسيقار طلال باغر عن 65 عاما

توفي اليوم الموسيقار والملحن طلال باغر عن عمر 65 عاما بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا

ونعت جمعية الثقافة والفنون رئيس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة باغر، قائلة: " بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله الموسيقار طلال باغر ونسأل الله له الرحمة والمغفرة"

وأكد نجل طلال باغر، في وقت سابق وصول حالة والده للمرحلة الحرجة، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

يأتي هذا بعد أيام من حديثه بأن والده يعاني من وجود بكتيريا في الدم، تسببت في هبوط في الدورة الدموية، وهو ما عرض حالته الصحية للانتكاس، وذلك بحسب التقارير الطبية.

يذكر أن باغر لحن الكثير من الأعمال لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وهبادي الجوهر وديانا حداد، وأول لحن له كان مع الفنان علي عبدالكريم في أغنية (يا خلي)، ثم بعد ذلك قدم عملين مع طلال مداح هما: (عوافي) من كلمات يوسف رجب و(غريب حبك) من كلمات الأمير محمد العبد الله الفيصل.

وحصل على جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود( بصمة) في نسختها الثالثة عام 2020 في فرع "إبداع"