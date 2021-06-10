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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد عايض القحطاني

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الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مبنى إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسرعقب صلاة الظهر اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول عايض بن عبدالله المشعلي القحطاني - رحمه الله -.

ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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