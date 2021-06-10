شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد عايض القحطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مبنى إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسرعقب صلاة الظهر اليوم ، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول عايض بن عبدالله المشعلي القحطاني - رحمه الله -.

ونقل سموه تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .