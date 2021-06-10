لحظة شروق الشمس أثناء الكسوف الحلقي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

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نشر الباحث الفلكي مُلهَم هندي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وثق لحظات شروق الشمس أثناء الكسوف الحلقي .

شروق الشمس لحظة الكسوف الحلقي:

ويُرى الكسوف الحلقي من كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي وسيبيريا، في حين يكون الكسوف الحلقي جزئيًا في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38 بالمئة من قرص الشمس.

كيف يحدث الكسوف؟

وفي وقت سابق أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم، عبدالله المسند، أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على خط واحد، وبالتحديد يكون القمر بين الأرض والشمس، وهذا لا يكون إلا في نهاية الشهر القمري أي وقت المحاق، أو عندما يكون القمر في العقدة الصاعدة أو النازلة، مضيفًا أن المرحلة التي تلي مرحلة المحاق أو الكسوف ببضع ساعات هي مرحلة وقت ولادة الهلال الجديد .

وأشار المسند إلى أن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون قُطر القمر في القبة السماوية والظاهر للعيان، أصغر من قطر الشمس، وهذا يقع عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض (في نقطة الأوج؛ لكون مداره بيضاوياً)، أو عندما تكون الأرض قريبة من الشمس، وفي هذه الحالة لا يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض، فيتشكل لكون قرص الشمس (الظاهر للعيان) أكبر من قرص القمر، في حين عندما يكون قطر القمر مساوياً لقطر الشمس عندها يحدث الكسوف الكلي، حيث يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض.

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