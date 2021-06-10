الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 15 مليونًا و350 ألفًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (15) مليونًا و(350) ألفاً و(547) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1286) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (982) حالة، كما تم تسجيل (16) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (462528) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (444792) حالة.

أهمية اللقاحات

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شدد في وقت سابق على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، قائلًا: “اللقاحات آمنة وموجودة قبل ظهور فيروس كورونا بأكثر من 100 سنة منها ما استخدم للتخلص من الجدري والحصبة وشلل الأطفال”.

وأضاف الوزير : “للأسف لدينا حالات مصابة في العناية المركزة تأخرت في أخذ اللقاح وبعضهم إصابته شديدة وبعضهم توفاه الله”، وتابع: “لولا الله ثم هذه اللقاحات لفقدنا 40 % من المصابين بكورونا، معقبًا: “الأوبئة تعصف بالناس وتفتك بهم”.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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