، "السجون" تبدأ تنفيذ إجراءات العفو الملكي للمستفيدين من سجناء الحق العام ،

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الداخلية وجّه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.

وذكر مدير عام السجون المكلف، أن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وأكد أن هذه اللفتة الإنسانية الحانية من خادم الحرمين الشريفين سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.