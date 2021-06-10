محمد بن مسعود - الدمام - تشمل المعاش والمساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية. وقد اشتملت الإيداعات على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 03:31 PM تشمل المعاش والمساعدات لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء "الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي "الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات. وأوضحت الوزارة أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين والمستفيدات بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية. وقد اشتملت الإيداعات على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء. الكلمات المفتاحية ، "الموارد البشرية" تودِع معاشات ذي القعدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ،

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