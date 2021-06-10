، "المرور" يضبط 2961 مركبة توقفت في أماكن ذوي الإعاقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن العمل الميداني للإدارات المرورية في جميع المناطق

كشف المرور السعودي، أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2961 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي: أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وأهابت إدارات المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.المرور السعودي