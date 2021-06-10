السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محافظة حضرموت لعام 2021م.

وجرى توزيع 13 طنًا و375 كيلو غرامًا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير في محافظة حضرموت، استفاد منها 875 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات استمرارا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.