شكرا لقرائتكم خبر عن 152 عملية جراحية .. مركز الملك سلمان يكافح العمى في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الثالث 152 عملية جراحية، وكشف على 1,006 حالات، فضلاً عن توزيع 376 نظارة طبية وصرف 842 وصفة طبية، ضمن حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينتي بوشي وكانو بجمهورية نيجيريا.

واستفاد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية.

يذكر أنه تم إجراء 461 عملية جراحية منذ بداية الحملة التي تستمر حتى 13 يونيو الجاري، فيما تأتي هذه الحملة امتدادًا للأعمال الإغاثية والإنسانية التي تضطلع بها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين وتقديم العلاج للمرضى والمصابين وفقًا لرسالتها الإنسانية السامية.