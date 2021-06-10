شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 ألف م3 نفايات وانقاض بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الماضي 13.300 م3 من النفايات والأنقاض من أحياء ومدن ومراكز محافظة الخفجي، وذلك خلال حملة نظافة للشوارع الرئيسية والأحياء السكنية والواجهة البحرية، ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري، وحملة الشرقية نظيفة.

وشملت أعمال الحملة رفع مخلفات البناء مجهولة المصدر، وكنس الشوارع الرئيسية، وغسل الأرصفة والأنترلوك والميادين، وجمع النفايات المبعثرة، وإزالة الحشائش والأشجار الضارة، وتبديل 210 حاويات، إضافة إلى تنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية والأماكن الحيوية والسياحية.

من جهة أخرى، قامت الأمانة بزراعة 1450 شجرة متنوعة من أشجار الظل والزينة باللهابة والمراكز التابعة، وذلك ضمن جهود الأمانة في زيادة الرقعة الخضراء والتجميل وسلامة البيئة، وضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري.ِ