هل يمكن للمخالط أخذ لقاح كورونا قبل إجراء المسحة؟ الصحة ترد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن أخذ المخالط لمصابي فيروس كورونا المستجد لقاح كورونا قبل إجراء المسحة.

متى يأخذ المخالط لقاح كورونا ؟

وردت الوزارة متمثلة في مركز 937 صحة ، على سؤال بهذا الشأن بالقول :” بشكل عام يمكن تلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في حالة عدم ثبوت الإصابة”.

ودشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، مركز لقاح كورونا “كوفيد-19” بالصالة الرياضية في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ، وعدد من القيادات الصحية ، وذلك ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

زيادة أعداد المقبلين على أخذ اللقاح

ويأتي تدشين المركز نظراً لازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح ، والتسجيل في تطبيق “صحتي” بهدف توسعة مساحة العمل، و زيادة حجم استيعاب الراغبين بأخذ اللقاح يومياً ، وبالتالي العمل على تسهيل حصول متابعات الخليج 365 و المقيم على اللقاح بكل سهولة.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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