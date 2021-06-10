حساب المواطن : 3 إجراءات إذا كانت الدفعة تحت إجراء الصرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على مستفيد لم يصله دعم الدفعة الأخيرة بالرغم من بدء عملية الإيداع في الساعات الأولى صباح من اليوم الخميس.

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على سؤال حول معنى الدفعة تحت إجراء الصرف : إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، ويرجى مراجعة البنك، والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

وأضافت أنه في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي” المدفوعات”ونوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة ” من خلال الرابط.

موعد حساب متابعات الخليج 365

وكان أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل دفعة يونيو 2021

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



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