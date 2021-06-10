صحيفة هندية: العلا جوهرة السعودية المكنونة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قال تقرير لصحيفة The Rahnuma Daily الهندية إن العلا التي تقع على بعد 1100 كم من الرياض في شمال غرب السعودية، هي عبارة عن مكان يمتلئ بالتراث الطبيعي والإنساني غير العادي، واصفة إياها بأنها جوهرة المملكة المكنونة.

وقال التقرير: تغطي المنطقة الشاسعة مساحة 22.561 كيلومترًا مربعًا، وتتضمن واديًا وواحة خصبة وجبالًا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم تعود إلى آلاف السنين.

رحلة فريدة عبر الزمن

وسيتاح للزوار الآن الفرصة لتجربة متحف حي ورحلة فريدة عبر الزمن.

ولفت التقرير إلى أن العلا يمكن الوصول إليها بسهولة بالطائرة من الرياض وجدة، وسيبحث عنها المسافر المميز لأنها وجهة ذات تراث غني، وتوفر نوعًا من السحر الثقافي والفني القديم والتقليدي، وتتميز بجمال طبيعي خلاب يتميز بأودية من الحجر الرملي والسهول البركانية والواحات المغطاة بأشجار النخيل والجبال والوديان وتتميز بحفلات موسيقية عالمية المستوى وعروض لنجوم عالميين مشهورين.

الوجهة المثالية للمغامرات

وأضاف تقرير الصحيفة الهندية أن العلا تعد الوجهة المثالية لأنشطة المغامرات الناعمة مثل ركوب المنطاد بالهواء الساخن والتزحلق على الرمال وركوب الجمال والخيل.

الشتاء في مهرجان طنطورة

واستطرد التقرير قائلًا: تم عرض تاريخ العلا الغني بالكامل خلال فصل الشتاء الأيقوني في طنطورة، وهو مهرجان مبهج استمر على مدار عامين متتاليين، 2019 و 2020 بين ديسمبر إلى مارس.

وتابع: لقد كان مهرجانًا فاخرًا لمدة ثلاثة أشهر يشمل الرياضة والموسيقى والطعام والتراث والفن الحديث، وكان أهم ما يميز المهرجان هو الفرصة لتجربة العروض الموسيقية ذات المستوى العالمي مثل عرض ليونيل ريتشي وإنريكي وكول آند ذا جانج وكريغ ديفيد وسيستر سليدج وجاميروكواي.

وأضاف التقرير: كانت هناك منشآت فنية ومسارات رائعة للمشي لمسافات طويلة ومنطاد الهواء الساخن وحتى خيار رؤية المنطقة التاريخية من السماء من قمرة القيادة المفتوحة لطائرة قديمة، ذلك كله بالإضافة إلى المطاعم وشاحنات الطعام التي تقدم المأكولات اللذيذة.

واختتم التقرير قائلًا: العلا هي وجهة يجب رؤيتها حتى يتم تصديق روعتها، وهناك العديد من خيارات الإقامة مع افتتاح العديد من الفنادق الجديدة لمواكبة الطلب المتوقع بمجرد فتح الحدود واستئناف الرحلات الجوية.



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