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شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-10
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
أمطار رعدية على الباحة حتى الثامنة
الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.
طقس اليوم:
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض، نجران).
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