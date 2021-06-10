- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شيع أطفال مأرب جثمان صديقتهم ليان التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنيًا.
وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، قد شاركوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الثلاثة أعوام.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة، صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم.
وعبّروا عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 02:32 PM
إحدى ضحايا المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيصورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب
شيع أطفال مأرب جثمان صديقتهم ليان التي تفحمت جثتها جراء استهداف الحوثيين لمحطة وقود في مدينة مأرب السبت الماضي، وراح ضحية القصف 21 مدنيًا.
وكان العشرات من الأطفال في مدينة مأرب اليمنية، قد شاركوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، وراح ضحيتها 22 مدنياً بينهم الطفلة ليان طاهر ذات الثلاثة أعوام.
ورفع الأطفال المشاركون في الوقفة، صورة جثة الطفلة ليان المتفحمة، التي هزت مشاعر اليمنيين وصدمت العالم.
وعبّروا عن حزنهم العميق لرحيلها المبكر في هذه المحرقة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بقصفها لمحطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب، السبت الماضي.
، صورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر صورة مؤثرة.. أطفال يشيعون صديقتهم "ليان" في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.