شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع ملموس في درجات الحرارة لمدة 3 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م° في الظل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية .

وذكر المركز أنها اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م° في الظل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وحذر المركز من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل.