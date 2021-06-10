شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سرب من الجراد يغزو جنوب الطائف وفرق المكافحة تقضي عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

تمكنت فرق مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لقسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ، من القضاء على سرب جراد مساء أمس الأربعاء في قرية الخرائق شرق مركز سديرة جنوب المحافظة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف ، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن عمليات المكافحة التي نفذتها الفرق ، جاءت بعد عمليات الاستكشاف والتي بدأت مطلع هذا الأسبوع ، واستهدفت مواقع واسعة من المحافظة حتى رؤية السرب و تتبعه لمكان مبيته بقرية الخرائق شرق مركز سديرة.

وأشار القاضي إلى أن فرق مكافحة الجراد بالطائف مستمرة في عمليات الاستكشاف ، ولن تتهاون في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي ، من أجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل الزراعية بإذن الله .

ودعا القاضي في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد ، حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.