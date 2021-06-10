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حساب المواطن يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو الجاري للمستفيدين المكتملة بياناتهم.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

وأضاف البرنامج أنه تم صرف تعويضات الدفعات السابقة بقيمة 39 مليون ريال، مشيرة إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

يجدر الإشارة إلى أن يتم عادة إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أيام الإجازات الرسمية حيث يتم تقديم موعد الدعم ليوم قبله أو تأخير إيداع الدعم ليوم بعده.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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