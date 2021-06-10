شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن ‏تفاصيل الدفعة الـ 43 عن شهر يونيو الجاري للمستفيدين المكتملة بياناتهم.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.

وأضاف البرنامج أنه تم صرف تعويضات الدفعات السابقة بقيمة 39 مليون ريال، مشيرة إلى أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

يجدر الإشارة إلى أن يتم عادة إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، باستثناء أيام الإجازات الرسمية حيث يتم تقديم موعد الدعم ليوم قبله أو تأخير إيداع الدعم ليوم بعده.