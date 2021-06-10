شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: مادة اللقاح ليس لها آثار طويلة الأمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور ‏عبدالله بن مفرح عسيري، أن اللقاحات لها قرابة قرن من الزمان، و ‏لا يوجد شيء اسمه “آثار طويلة الأمد” لأي لقاح.‏

وقال عسيري إن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة ‏المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.‏

ويأتي ذلك ردا على الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح كورنا، ومنها أن مادة اللقاح ‏تظل آثارها داخل الجسم لفترة طويلة.