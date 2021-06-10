شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: مادة اللقاح ليس لها آثار طويلة الأمد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن اللقاحات لها قرابة قرن من الزمان، و لا يوجد شيء اسمه “آثار طويلة الأمد” لأي لقاح.
وقال عسيري إن مادة اللقاح تختفي من الجسم بعد تحفيز الذاكرة المناعية، ولا يبقى منها شيء في الجسم.
ويأتي ذلك ردا على الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح كورنا، ومنها أن مادة اللقاح تظل آثارها داخل الجسم لفترة طويلة.