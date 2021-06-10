شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ثلاث نساء يتشاجرن مع طفل في أحد المنتزهات العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاجرة بين 3 نساء وطفل في أحد المنتزهات العامة.

وبين الفيديو محاولة الطفل بالتعدي على النساء بالضرب، وعقب محاولة الطفل بالتعدي عليهن قاموا بالتعدي عليه بالضرب ولم يتم الكشف عن سبب المشاجرة.

وآثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعبروا عن استياءهم من تصرف النساء بعد قيامهن بالتعدي على الطفل في منتزه عام ، بينما انتقد البعض تصرف الطفل وتعديه على النساء .