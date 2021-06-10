شكرا لمتابعة خبر عن السفير الأفغاني: المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بدأ مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة برعاية رابطة العالم الإسلامي .

وقال السفير الأفغاني إن المملكة لها دور محوري لاستقرار الأمن في العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل رسالة سلام لمن يفضلون الحرب والدمار والمملكة عملت وساهمت في تحقيق الأمن والسلام لشعبنا.

وتابع: نهدف من خلال المؤتمر إلى إيقاف الحرب المستمرة منذ 4 عقود، قائلا أن المبادرة تؤكد مواقف المملكة الواضحة تجاه القضايا الإسلامية.

ويذكر أن المؤتمر يبحث السلام والاعتدال والمصالحة وحل النزاعات، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً من كبار العلماء ووزراء الشؤون الإسلامية والسفراء.