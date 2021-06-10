شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، من منصة أبشر عبر البريد السعودي، مؤكدة على ضرورة إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.

وقالت الجوازات أن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي تتضمن إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد، والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد، وبعد ذلك يتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه، إلى العنوان الوطني عبر البريد السعودي سبل.