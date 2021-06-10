شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطة قطار السليمانية بعد استكمال ترميمها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اقترب موعد الانتهاء من أعمال الصيانة لتشغيل محطة قطار الحرمين بالسليمانية بعد استكمال ترميمها وتغيير الأسقف والجوانب.

وذكرت مصادر أن القطار مستمر في رحلته من محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي، حيث سيتم نقل المسافرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقًا لـ " عكاظ ".

وأضافت أنه عند التشغيل ستكون محطة السليمانية هي الرئيسية، حيث تعتبر أكبر مساحة تصل لمليون متر مربع بها العديد من مواقف السيارات.