شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: نتائج تجارب لقاح كورونا على الأطفال أظهرت فعالية 100% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد حلواني على أن نتائج تجارب لقاح كورونا التي شملت 2600 طفل مشجعة وأظهرت فعالية بنسبة 100%.

وقال حلواني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إن التجارب التي أجريت على الأطفال تمت في شركة فايز، على 2600 طفل وتمت متابعتهم لمدة شهرين بعد التطعيم حيث تم اعتماد الوقاية من التطعيم والجرعة كانت نفس الجرعة التي يأخذها الكبار.

وأشار إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية البسيطة وخاصة ارتفاع درجة الحرارة، موضحًا أهمية التطعيم للأطفال ليتمكنوا من العودة إلى المدارس وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.