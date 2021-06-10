شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة تكشف كيف ترصد الإرهابي بالشهيد هادي القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مصادر تفاصيل جديدة عن استشهاد الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني، مبينة أن القاتل وليد سامي الزهيري ترصَّد للشهيد عدة مرات قبل تنفيذ جريمته داخل مسجد ملحق بمحطة وقود في حي المنار شرقي جدة، إذ اعتاد الشهيد أداء صلاة الفجر خلال تأديته لعمله في نطاق الحي.

وأضافت المصادر أن الجاني استغل وجود الشهيد بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات ما أدى إلى استشهاده، ولاذ بعد ذلك بالفرار معتقداً أنه سينجو بفعلته الشنعاء، واستغل غياب عمال المحطة وخلو المسجد من المصلين لحظة الجريمة، بحسب عكاظ.

وبعد دقائق لاحظ رجال الدوريات الأمنية عدم تحرك المركبة الأمنية مما استدعى توجيه فرقة مساندة لاستيضاح الموقف ليتضح أن الجندي أول هادي بن مسفر القحطاني أفضى شهيداً. وأعلنت الفرق الأمنية حالة من الاستنفار بحثاً عن القاتل ليتم كشف هويته في أقل من 48 ساعة.

يجدر الإشارة إلى أن تم تنفيذ حُكم القتل بحد الحرابة بالجاني وليد سامي الزهيري أمس (الأربعاء) بمحافظة جدة.