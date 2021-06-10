شكرا لمتابعة خبر عن "وقاية" تُصدر الدليل الإرشادي للعمل بدرجات الحرارة العالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم الخميس، عن الدليل الإرشادي للعمل في درجات الحرارة العالية، وطرق الحماية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأوضحت الهيئة، أعراض وعلامات ارتفاع درجة حرارة الجسم عند العمل في درجات حرارة مرتفعة وتحت أشعة الشمس.

وتتضمن الصداع والدوار والإغماء، وكذلك الوهن والضعف العام، والجلد الرطب والتهيج، إلى جانب الارتباك والعطش والغثيان والاستفراغ.

وأشارت إلى أن الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها حال وقوع إحدى المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل في درجات الحرارة المرتفعة وتحت أشعة الشمس المباشرة، تشمل الاتصال بالإسعاف الطبي، ووضع العامل في منطقة مظللة وباردة، وإزالة وتخفيف الملابس عن الشخص.

وأكدت على ضرورة تبريد الشخص وتهويته بوضع الكمادات الباردة وأكياس الثلج على الفخذ وتحت الإبط، أو نقع ملابس الشخص بالماء البارد، مع توفير السوائل في أقرب وقت ممكن.