«ساما»: 5 حالات للحصول على قيمة تأمين المركبات في الحوادث

الرياض - محمد عبدالله - أوضح البنك المركزي السعودي «ساما»، أن هناك 5 حالات في الحوادث المرورية للمطالبة بالتأمين على المركبات من جهة طرف ثالث.

وأوضح «ساما»، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه لتسهيل إجراءات تسوية المطالبات للمركبات وحصول المستفيدين على مبالغ التعويض خلال فترة وجيزة، يجب استيفاء بعض الشروط حسب التعليمات.

وبيّن البنك المركزي، أن المستندات المطلوب إرفاقها مع نموذج مطالبة تأمين السيارة إذا كانت مسؤولية صاحب المركبة عن وقوع الحادث بنسبة 100% تختلف، لافتًا إلى أن الاختلاف هنا يأتي وفقًا لطبيعة الحادث والأضرار الناجمة عنه وينقسم ذلك لخمسة أربعة وهي كالتالي:

أولًا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث خاصة بالمركبة فقط دون أي تلفيات أو خسائر فيتطلب إرفاق المستندات التالية:

- أصل تقرير الحادث و الكروكي+ صور لأضرار المركبة.

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث+ صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- أصل ثلاث تقديرات الورش وأصل تقدير قطع الغيار/ تقدير شيخ المعارض.

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.

ثانيًا: في حالة إذا كانت أضرار الحادث ألحقت خسائر أو تلفيات بممتلكات عامة، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث و الكروكي.

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.

- أصل إيصال المستلم عن أضرار الممتلكات العامة.

ثالًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه إلحاق أضرار بممتلكات خاصة، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث و الكروكي.

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.

- أصول ثلاث تقديرات لأضرار الممتلكات؟

- أصول فواتير البضاعة المتضررة (في حال تضرر البضاعة).

رابعًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل إصابات للأفراد، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث و الكروكي.

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.

- أصل التقرير الطبي الصادر من المستشفى.

- أصل صك الحكم الصادر من المحكمة.

خامسًا: في حالة إذا كان الحادث قد نتج عنه أضرار ملحقة تُمثل وفاة للأفراد، فيجب استيفاء الشروط التالية:

- أصل تقرير الحادث و الكروكي

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- رقم الحساب البنكي (الآيبان) لمالك المركبة.

- صورة من رخصة السير (الاستمارة) لمركبة الطرف الثالث.

- صورة من هوية مالك المركبة (الطرف الثالث).

- أصل شهادة الوفاة.

- أصل صك الحكم + أصل صك حصر الورثة الصادرين من المحكمة.

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