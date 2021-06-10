التعافي من كورونا بالخليج يتجاوز الـ2 مليون حالة.. والسعودية أولًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، أن حالات التعافي من فيروس كورونا بدول الخليج العربي تقترب من 2 مليون حالة، مشيرًا إلى أن السعودية وقطر والإمارات تصدرت حالات الشفاء من الفيروس

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,074,950)، وإجمالي حالات التعافي (1,976,822)، وإجمالي حالات الوفاة ((15,211، وإجمالي اللقاحات المعطاة ((34,645,619 جرعة.

وحول نسب التعافي من فيروس كورونا بدول الخليج، أوضح مركز الإحصاء الخليجي ،أنها بلغت في قطر 98.6%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.2%، والكويت 94.8%، والبحرين 92.7%، وسلطنة عمان 90.5%.

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