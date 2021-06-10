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التعافي من كورونا بالخليج يتجاوز الـ2 مليون حالة.. والسعودية أولًا

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الخميس، أن حالات التعافي من فيروس بدول الخليج العربي تقترب من 2 مليون حالة، مشيرًا إلى أن وقطر والإمارات تصدرت حالات الشفاء من الفيروس

وذكر مركز الإحصاء الخليجي –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,074,950)، وإجمالي حالات التعافي (1,976,822)، وإجمالي حالات الوفاة ((15,211، وإجمالي اللقاحات المعطاة ((34,645,619 جرعة.

وحول نسب التعافي من فيروس كورونا بدول الخليج، أوضح مركز الإحصاء الخليجي ،أنها بلغت في  قطر 98.6%، والإمارات 96.5%، والسعودية 96.2%، والكويت 94.8%، والبحرين 92.7%، وسلطنة عمان 90.5%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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