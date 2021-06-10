الأحوال المدنية: الأم السعودية تُصدر سجل أسرة لأبنائها بـ«شرطين»

الرياض - محمد عبدالله - قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه بإمكان أي أم سعودية تحمل بطاقة هوية وطنية، إصدار سجل أسرة لأبنائها.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- تفاعلًا مع استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «بإمكان كل أم سعودية تحمل هوية وطنية، ولديها أبناء سعوديين مضافين في سجل والدهم، إصدار سجل أسرة».

كانت الأحوال المدنية أوضحت خطوات خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة (أبشر أفراد). مضيفة أنه يتم تسجيل الدخول لحساب المستفيد في (ابشر أفراد) ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وتتطلب الخدمة نسخة من شهادة الميلاد (إن وجدت)، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة (إن وجد).

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن المستفيد من هذه الخدمة، هم المواطنون والمواطنات.

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