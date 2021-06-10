وزير الداخلية يحتفي بالشهيد هادي القحطاني: «تم القصاص يا بطل»

الرياض - محمد عبدالله - علق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على القصاص من قاتل الجندي الشهيد هادي القحطاني.

وشارك الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر» صورة للجندي الشهيد هادي القحطاني، مصحوبة بتغريدة جاء «تم القصاص الله يرحمك يا بطل».

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح أمس الأربعاء، تنفيذها حُكم القتل حدًّا بأحد الجناة وهو وليد سامي الزهيري (مصري الجنسية) في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت الداخلية –في بيانها- إلى أن الجاني قام بدافع إرهابي بقتل الجندي أول في الدوريات الأمنية في محافظة جدة، هادي بن مسفر القحطاني.

هادي القحطاني استشهد أثناء أداء صلاة الفجر

واستشهد هادي بن مسفر القحطاني بتاريخ 26 / 3 / 1442هـ وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.

واستغل الجاني وجود الشهيد –بإذن الله- هادي القحطاني بمفرده داخل المصلى فباغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد عدة طعنات؛ ما أدى إلى استشهاده.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني الإرهابي وضبط أداة الجريمة وأسفر التحقيق معه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم (داعش) الإرهابي.

وقد وُجّهت الاتهامات إلى الجاني بارتكابه الجريمة الغادرة بحق الجندي هادي القحطاني، واعتناق الجاني منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود.

وبإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحُكم عليه بقتله بحد الحرابة.

وتم تأُييد الحُكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

اقرأ أيضًا :

القصاص من إرهابي قتل الجندي أول هادي القحطاني في صلاة الفجر

استدرجه لمكان مجهول.. تنفيذ حكم القتل حدًا بحق «ناحر» طفله في جازان