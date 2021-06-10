رسميًا.. بدء المؤتمر الإسلامي حول السلام في أفغانستان برعاية سعودية

الرياض - محمد عبدالله - انطلق اليوم الخميس، المؤتمر الإسلامي (إعلان السلام في أفغانستان)، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي ويجمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان، بهدف تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان وذلك برعاية ودعم المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن هذا المؤتمر يأتي إيمانًا بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة الإسلامية للمملكة العربية السعودية.

تبدأ أعمال المؤتمر من جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة قِبَلة المسلمين؛ حيث يشارك في جلسته الافتتاحية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية في جمهورية باكستان الإسلامية الشيخ الدكتور نور الحق قادري، ووزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي، وكبار العلماء من البلدين.

يتضمن المؤتمر خمس جلسات، يتحدث فيها مجموعة من كبار العلماء في خمسة محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، ودور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام، وسيتم في نهاية المؤتمر تلاوة البيان الختامي، وإعلان السلام في أفغانستان.

وأشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، بجهود المملكة تجاه إحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان، وذلك بمناسبة عقد مؤتمر للسلام في أفغانستان بمكة المكرمة اليوم الخميس.

وذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي –عبر تويتر- أن السديس أشاد بأهمية عقد مؤتمر علماء أفغانستان وباكستان في رحاب مكة المكرمة وما يمثله في إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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