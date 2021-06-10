«الجوازات»: 6 خطوات لإيصال وثيقة السفر بعد تجديدها آليًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا، من منصة «أبشر» عبر البريد السعودي، مشيرة إلى ضرورة إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد.

خطوات إيصال جواز السفر السعودي

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر البريد السعودي | سُبل»، والتي جاءت كالآتي:

إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

إحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البريد.

التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

سداد الرسوم المستحقة للتوصيل.

وضع الجواز القديم وإشعاء التجديد في الملف المخصص لذلك، وتسليمه لموظف البريد.

سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه، إلى عنوانك الوطني عبر البريد السعودي «سبل».

الجوازات تشدد على ضرورة متابعة الحسابات الرسمية

شددت المديرية العامة للجوازات على ضرورة متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية تجنبًا للشائعات؛ حيث قالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية».

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