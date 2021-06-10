«الحياة الفطرية» تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن إطلاق خمس خدمات جديدة من خلال منصة (فطري) وذلك ضمن الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية للمستفيدين.
وذكر مركز تنمية الحياة الفطرية –عبر تويتر- أن منصة (فطري) أطلق الحزمة الثالثة من خدماتها الإلكترونية، وتضمن خمس خدمات هي:
ـ خدمة إصدار ترخيص النقل.
ـ خدمة إصدار ترخيص الاقتناء.
ـ خدمة إصدار ترخيص العبور.
ـ خدمة إصدار ترخيص العرض.
ـ خدمة تقديم البلاغات.
وأشار مركز تنمية الخدمات الفطرية، إلى أن الخدمات الجديدة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
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