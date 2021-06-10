الحربي: أمطار مرتقبة على الباحة وعسير وجازان.. وانحسارها عن الطائف

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المتخصص في الطقس، علي الحربي، الهطولات المطرية على بعض المناطق، مشيرا إلى انحسارها عن مرتفعات الطائف، وتحسنها يوم السبت مع عودة الرياح الرطبة.

وقال الحربي، عبر تويتر، إنه حسب توقع حركة الرياح، اليوم الخميس ويوم الغد الجمعة، ستنحسر الأمطار عن الطائف، وتستمر التكونات الممطرة في نطاقات الباحة وعسير وجازان، وتكون أفضل في شفيان أبها ومنحدراتها نواحي رجال المع وشمالها، مضيفا أن فرص الطائف في الأمطار تتحسن يوم السبت لعودة الرياح الرطبة

وأضاف الحربي، أن جبال أبها نواحي تمنية والحبلة وعلى وجه الخصوص السودة ومنحدراتها الغربية، وصولًا إلى رجال ألمع وشمالها، وربما بعض المحافظات التهامية القريبة، جميع هذه المناطق تحت نطاق رياح إيجابية لهذا اليوم الخميس، واحتمالية نشوء السحب المزنية الممطرة وارد.

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