حساب المواطن بعد «إيداع يونيو»: التزموا بتصحيح البيانات ومدة الاعتراض

الرياض - محمد عبدالله - أوضح برنامج حساب المواطن، أن عدم قيام المستفيد بتصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة بـ 90 يومًا السبب في إيقاف بعض الحسابات بالبرنامج.

وأعلن حساب المواطن، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أعلن بدء إيداع دعم الدفعة الـ43 المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم بالبرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم.

وأشار البرنامج، ردًا على تساؤل أحد المستفيدين، إلى أنه في حالة وجود طلب سابق للمستفيد ببرنامج حساب المواطن، فلا يمكنه رفع طلب آخر حتى يتم التعامل مع الطلب الأول.

جاء ذلك في رد حساب المواطن على استفسار مواطنة عن إمكانية تقديمها لطلب، في ظل رفعها شكوى للتعديل ومدى إمكانية إغلاقها.

وعقب إعلان إيداع دعم الدفعة الـ43 المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، رفع بعض المستفيدين شكاوى على الحساب البرنامج بموقع تويتر تفيد بعدم إمكانية دخولهم على حساباتهم بالبرنامج.

موعد صرف دعم حساب المواطن

ويقوم حساب المواطن بصرف دعم البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي قبله بيوم أو بعده بيوم في حال تصادف الصرف مع إجازة رسمية.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع الدفعة الـ 42 وقدرها 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين كان قد بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع.

وبيّن البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 30 مليون ريال، لافتًا أن إجمالي ما دفعه للمستفيدين منذ انطلاقه بلغ 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

قنوات التواصل مع حساب المواطن

وحدد البرنامج 4 قنوات للاتصال من أجل طرح أي اسئلة واستفسارات للبرنامج بشأن المشاكل التي تواجه المستفيدين مع حساب المواطن.

وكشف حساب المواطن، أنه يمكن لجميع المستحقين ممن صدرت لهم نتائج الأهلية ومن لم تصدر لهم، التواصل مع البرنامج، وذلك عبر قنوات التواصل التالية:

صوتك مسموع وهو يعمل على مدار الساعة.

الاتصال بالرقم 19912 من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً.

البوابة الالكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، يمكن الوصول لها عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

عبر خدمة العملاء، حيث يعمل لمدة 24 ساعة فيما عدا يومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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