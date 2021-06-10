وزير الصحة يشكر الممرضة سلوى الصبحي بسبب نتيجة «الزائر السري»

الرياض - محمد عبدالله - قدم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رسالة شكر وتقدير إلى إحدى الممرضات العاملات بمركز صحي إدمان بالمدينة المنورة، على التميز في الأداء وحسن لطف التعامل مع المراجعين.

وقال الوزير بمقطع فيديو أوردته صفحة محافظة بدر على تويتر: «الأخت سلوى سلمان سالم الصبحي بمركز صحي إدمان بالمدينة المنورة أتقدم لكِ بخالص الشكر والامتنان على التميز في الأداء وحسن لطف التعامل مع المراجعين وهذا ما رأيناه من خلال زيارة الزائر السري، كل الشكر والامتنان لكٍ».

وتقوم فكرة «برنامج الزائر السري» على زيارات ينظمها موظف الصحة السري (غير المعروف) إلى المنشآت الصحية العامة والخاصة بكل المناطق كمريض؛ لرصد الملاحظات والمخالفات، ويرصد الزائر أيضاً الموظفين المميزين فيتم تكريمهم من قبل الوزير برسالة مصورة باسم الموظف شخصيًا.

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