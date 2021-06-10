مكة والمدينة تسجلان أعلى درجات الحرارة

سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم أعلى ارتفاع في درجة الحرارة حيث بلغت 45 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية أما نسبة الرطوبة فقد سجلت جازان أعلى نسبة رطوبة بلغت 90 أما المدينة المنورة والرياض وبريده ونجران ووادي الدواسر والعلا فكانت الأقل نسبة رطوبة. و سيستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تتأثر المنطقة الشرقية والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة نجران برياح نشطة تتسبب في اثارة الاتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية



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