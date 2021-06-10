شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على «سرب الجراد» في قرية الخرائق بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لقسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف من القضاء على سرب جراد مساء امس الاربعاء في قرية الخرائق شرق مركز سديرة جنوب المحافظة.

واوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ان عمليات المكافحة التي نفذتها الفرق جاءت بعد عمليات الاستكشاف والتي بدأت مطلع هذا الاسبوع واستهدفت مواقع واسعة من المحافظة حتى رؤية السرب و تتبعه لمكان مبيته بقرية الخرائق شرق مركز سديرة.

واشار القاضي الى ان فرق مكافحة الجراد بالطائف مستمرة في عمليات الاستكشاف ولن تتهاون في اعمال مكافحة الجراد الصحراوي من اجل المحافظة على الغطاء النباتي وحماية المحاصيل الزراعية باذن الله

ودعا القاضي في حال مشاهدة أي تجمعات للجراد إلى سرعة الإبلاغ عنها، عبر نظام البلاغات الموحد "بلغ" https://web.mewa.gov.sa/ucs/ أو من خلال الرقم المخصص عبر الواتس آب: 0530233560، فيما يحذر أصحاب المناحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد حتى لا تتسبب مبيدات المكافحة بأي أضرار لهم.