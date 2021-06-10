شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أفغانستان وباكستان : دور تاريخي للمملكة في حل النزاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة المؤتمر الإسلامي الخاص بإعلان السلام في أفغانستان، الذي جمع على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان للمرة الأولى لتحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.

وأكد من خلالها العلماء المسلمين المشاركين دور المملكة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية مشمولاً بالدعم والرعاية الكبيرة من محضن القدسية والريادة الإسلامية فيها

كما ناقشوا رسائل سلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، وأدور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام